Droneshow als vervanger van vuurwerk? 'Wat mij betreft wel!'

Minister Cora van Nieuwenhuizen is positief gestemd over de droneshow boven Rotterdam

Van Nieuwenhuizen was dinsdagavond aanwezig bij de lichtshow boven Rotterdam, die werd uitgevoerd met honderden drones. Onder begeleiding van pianomuziek vormden de apparaten onder meer een hart en een rood-wit-blauwe vlag boven de Nieuwe Maas. De minister liep mee met de Inspectie Leefomgeving en Transport, die toezicht houdt op drones.

"Het is jammer dat het nu niet kon met veel mensen erbij", zegt Van Nieuwenhuizen. "Ik denk dat het wel een aanleiding is om dit straks, als we de coronacrisis te boven zijn, nog eens te doen. Zodat heel veel mensen het live kunnen meemaken."



De vliegende ode was nu niet alleen te zien om inwoners en zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken ten tijde van de coronacrisis, maar ook om op deze manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid. Bewoners van Katendrecht aanschouwden het tafereel met open mond.

"Dit had ik nooit verwacht, echt apart", zegt een vrouw. "Rood-wit-blauw, het mooiste wat er is voor de bevrijding." Een buurvrouw legt het tafereel vast met haar mobiele telefoon. "Voor de kinderen later. Ik vind het echt ongekend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist dat drones verschillende kleuren konden hebben."

"Met zo'n klein dingetje zulke figuren maken... fantastisch. Ik heb er geen woorden voor." Het spektakel werd afgesloten met applaus. Dat was ook voor de organisatie te horen, zegt Vincent van Zon van kunstproducent Mothership.

Vuurwerkshows

"We zijn zeker van plan zoiets vaker te organiseren. We waren met het Songfestival al bezig om een droneshow te doen, maar dat was toen heel ingewikkeld", legt hij uit.

Het bedrijf ziet meer mogelijkheden met de drones. "Ook als je kijkt naar de vuurwerkshows die ter discussie staan. Je hebt nu gezien wat voor prachtige mogelijkheden er zijn. We hebben de minister hier gesignaleerd, die daar ook naar heeft gekeken. Ik weet zeker dat zij het meeneemt in haar overwegingen om hier meer mee te doen."