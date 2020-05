Het weer van vandaag: volop zon en droog

Langs de kust waait vanmiddag een matige noordenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en helder. Het koelt af naar 5 graden langs de kust en 3 graden in Gorinchem.

Morgen is het opnieuw zonnig in het Rijnmondgebied. Het wordt warmer met in de middag een temperatuur van 18 graden aan zee en 20 graden in het oosten van de regio.

Er waait slechts een zwakke veranderlijke wind. In de middag waait de wind langs de kust vanaf zee en wordt het daar ook wat frisser.

Vooruitzichten

Een hogedrukgebied zorgt vrijdag en zaterdag voor vrij zonnig en warm weer met alleen velden met sluierbewolking. In de middag wordt het 20 graden langs de kust en 23 graden in het oosten van de regio.

Zondag en maandag is er meer bewolking aanwezig en bestaat er kans op een lokale bui. Het wordt fors frisser met een middagtemperatuur dalend naar 11 graden en er staat ook een stevige noordenwind die het voor het gevoel extra koud maakt. Normaal is het vanaf 10 mei in de middag in Rotterdam 17,8 graden.