'Echt kippenvel als je die lichtjes de lucht in ziet gaan'

Ook voor de makers achter de grote droneshow in Rotterdam was het reuze spannend. Zou alles wel goed komen? Zou het niet op het allerlaatste moment afgelast worden? "Het was echt een kippenvelmoment", zegt organisator Jeroen Everaert van kunstproductiebedrijf Mothership.

"Normaal gesproken doen we dit soort dingen voor zo'n groot mogelijk publiek", vervolgt Everaert, de ochtend na de show. "Nu ging dat niet vanwege alle coronamaatregelen. Maar als je al die reacties hoort van de Rotterdammers, dan is dat echt geweldig."

Burgemeester Aboutaleb had toestemming gegeven voor de unieke show, maar had wel als eis gesteld dat er niet teveel publiek mocht toekijken. Geheimhouding was daarom een absolute vereiste. "Tot vijf minuten voor de show had hij het kunnen schrappen", legt Everaert verder uit. "We moesten dus écht onze mond houden. Dat was ook bijzonder."

Anderhalve week

Volgens Everaert is er in korte tijd keihard gewerkt aan het project. "Normaal werk je hier anderhalf jaar aan. Nu is het in anderhalve week geregeld. Locaties zoeken, waar gaan we dit doen. Communicatie opzetten. Er komt zoveel bij kijken."

Waar Everaert geen invloed op had is echter het weer. Dat leek op het allerlaatste moment toch nog roet in het eten te gooien. "Het ging net voor 22:00 uur waaien. En de drones kunnen maar zes meter per seconde aan windsnelheid hebben. Dus toen een kwartier later de wind weer deels ging liggen, kon het alsnog doorgaan."

Daarna was het volgens Everaert puur genieten. "Je ziet de lichtjes opstijgen. Je hoort de rotortjes van al die drones. Ook stond ik vlakbij de piano die de muziek verzorgde. Echt kippenvel."

Medewerking

Volgens Everaert was er ook veel medewerking vanuit de overheid. "Normaal gesproken moet je een ontheffing aanvragen voor één drone. Kun je nagaan hoeveel werk dat is als je dat voor driehonderd drones moet regelen", lacht Everaert. "Maar het was in no-time geregeld. Dat was wel fijn."

Acht minuten na het begin van de show was het alweer afgelopen. "Dat is het nadeel van die drones", legt Everaert uit. "Ze hebben maar een kleine accu. Dat is echt een beperking voor de show."

Brandgrens

In het verleden was Mothership ook al verantwoordelijk voor het uitlichten van de brandgrens. Net als bij dit project gaat het erom, dat mensen geraakt worden door het heel zichtbaar te maken. Andere projecten van Mothership brengt ze al de grens over, in China, Rusland en Italië.

Maar voor een ander project blijft Everaert met Mothership dichter bij huis. "Het is de bedoeling dat we in Dordrecht de drie bruggen (Moerdijkbrug, Zwijndrechtse brug en Papendrechtse brug, DD) gaan uitlichten en de stad een eigen smoelwerk gaan geven. Dat wordt ook een prachtig project. Maar dat is pas over een paar jaar."