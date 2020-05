Willem van Hanegem over Europacup I-finale: 'Het was echt heel slecht'

Willem van Hanegem speelde precies vijftig jaar geleden met Feyenoord de finale van de Europa Cup I tegen de Schotse topploeg Celtic. Ondanks de toernooizege, kijkt Van Hanegem liever niet meer naar de beelden van de finale in Milaan. "Ik heb zitten kijken, maar na 25 minuten was ik het zat. Het was echt heel slecht."

Het spel van Feyenoord was niet bijzonder, vindt Van Hanegem. Volgens de voormalig middenvelder had dat te maken met de manier waarop de Rotterdammers van hun trainer Ernst Happel moesten spelen.

Celtic had namelijk met David Hay, Bobby Murdoch en en Jimmy Johnstone drie sterke spelers aan de rechterkant. Zij moesten 'geëlimineerd' worden, blikt Van Hanegem terug. "Ik zat te kijken en dacht: wat zijn we nou aan het doen? Het spel was niet om naar huis te schrijven", zegt Van Hanegem.

Uiteindelijk versloeg Feyenoord in de finale Celtic met 2-1. "Maar vergeleken met de andere wedstrijden die we in de Europacup I speelden, was dit echt een stuk minder", stelt De Kromme.

Luister hierboven naar het volledige gesprek met voormalig Feyenoord-speler Willem van Hanegem.