Na de windhoos: 200 duizend komkommers naar de composthoop

"Wat een ravage", verzucht de komkommerteler uit Tinte, bij Brielle, nog een keer. "We zijn donderdagmiddag, meteen na de windhoos, nog even naar binnen geweest. Dat raakt je dan wel. Je schrikt gewoon van de schade en als je ziet waar alle mensen die aan het werk zijn geweest in hebben gestaan. Ik ben vooral blij dat niemand ernstig gewond is geraakt."

Net buiten de kas ligt een enorme hoop komkommers. Op het oog lijken ze goed, maar omdat niet uit te sluiten valt dat er glas in de komkommers zit, zijn ze niet geschikt voor de verkoop. "Ze waren klaar voor de oogst", zegt Van Geest. "We waren net drie dagen bezig met snijden."

Hoe groot de schade aan de kas is, is nog altijd niet duidelijk. Het bedrijf, 3,5 hectare groot, ongeveer zeven voetbalvelden, is voor twintig procent verwoest. "Dat komt neer op vierduizend kapotte ruiten", legt Van Geest uit. "We hopen dat in juli alles weer gerepareerd is en dat een paar weken ervoor we weer kunnen gaan planten."

Van Geest 'heeft er goede hoop op' dat de verzekering de schade zal vergoeden.