In Schotland dachten ze dat Feyenoord wel even verslagen werd

Bij Celtic, de tegenstander van Feyenoord in 1970 in de finale van de Europacup 1, dachten ze er te makkelijk over.

Celtic was op voorhand de grote favoriet. In 1967 was de belangrijkste Europese beker al gewonnen toen Internazionale in Lissabon werd verslagen. Het leverde die spelers uit die tijd de bijnaam 'The Lisbon Lions' op.

Dankzij een rake vrije trap van Tommy Gemmell kwam Celtic tegen Feyenoord nog wel op voorsprong, maar door treffers van Israël en Kindvall ging de cup mee naar Rotterdam. Rijnmond trof in Glasgow nog altijd teleurgestelde supporters aan. "Ik zit er nog steeds mee dat we verloren. Celtic heeft Feyenoord gewoon onderschat'', aldus een fan van de Schotse topclub.

Archivaris van Celtic in die tijd Pat Woods is het daar wel mee eens. "We wisten ook niet veel van Feyenoord, want je had toen nog weinig live voetbal op televisie. En al helemaal geen buitenlands voetbal. Nadat Celtic in de halve finale had afgerekend met Leeds United dachten we dat we onverslaanbaar waren. Feyenoord nam na de 1-0 voorsprong van Celtic de controle over en dat was erg indrukwekkend'', zegt Woods tegenover Rijnmond.