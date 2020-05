Historische dag: Feyenoord wint Europa Cup I

De woorden 'San Siro is op dit ogenblik helemaal van ons' klinken bij iedere Feyenoord-supporter als muziek in de oren. Precies 50 jaar geleden won Feyenoord de Cup met de gelijknamige grote oren: de Europa Cup I.

Met de hoofdrolspelers van toen kijken we terug op die speciale dag. We zien beelden van de finale tussen Feyenoord en Celtic. Zo legt doelpuntenmaker Rinus Israël uit waar hij heeft leren koppen en dat het voor hem helemaal niet zo'n moeilijk doelpunt was.

We zien alle hoogtepunten van deze wedstrijd, waarin de Rotterdammers een achterstand ombogen tot een 2-1 overwinning. Kijk en geniet hierboven van onze terugblik op de dag van de Europa Cup-finale, op 6 mei 1970.