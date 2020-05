Matchwinner Kindvall blikt terug op Feyenoord-Celtic: 'Belangrijkste goal die ik gemaakt heb'

Kindvall kreeg de bal in de 116de minuut op zijn borst, nadat Celtic-aanvoerde Billy McNeill hands maakte. De Zweedse spits zette door en wipte de bal over de uitkomende doelman Evan Williams heen. "Je moet een beetje geluk hebben ook en dat de bal in de korte hoek viel had ik niet gedacht. Ik wilde hem over de keeper wippen en in de goal krijgen. Dat was de bedoeling."

Toch blijft hij vanuit zijn woonplaats Norrköping bescheiden. "Of ik onsterfelijk ben bij het Feyenoord-publiek weet ik niet. Maar de supporters vergeten het niet. De datum 6 mei blijft een bijzondere datum. In de laatste minuut te scoren en dat wij wonnen vond ik echt geweldig."

Ploeggenoot Willem van Hanegem vertelde aan Rijnmond dat hij de finale qua voetbal eigenlijk helemaal niet zo goed vond. Kindvall is het daar niet mee eens. "Ik vond het wel goed, maar Celtic was een groot team in die tijd. Dat wij hebben gewonnen, was verdiend. Vooral ons middenveld, met Van Hanegem en Jansen, en onze verdediging waren heel goed. Ik dacht: ik maak een goal en dan zijn ze blij", zegt hij met een glimlach.

Ook over de huldiging, een dag later op 7 mei, heeft Kindvall mooie herinneringen. "De supporters..., zo fantastisch. Duizenden mensen op de Coolsingel en zelfs duizenden mensen kwamen naar het vliegveld. Dat vergeet ik nooit meer."

Snel naar Rotterdam

De 76-jarige oud-voetballer kijkt dan ook met alleen maar goede gevoelens terug op zijn tijd bij Feyenoord. "Ik had vijf fantastisch mooie jaren bij Feyenoord. Voor mij een geluk om bij zo'n grote club terecht te komen. Ik zeg altijd dat Nederland na Zweden mijn tweede land is. Rotterdam is iets wat je nooit vergeet."

Kindvall hoopt snel weer terug te keren in Rotterdam, maar zit vanwege het coronavirus thuis. "Ik hoop dat het snel weer kan. Ik zit nu al de derde week met mijn vrouw in quarantaine. Dat is niks. Ik kan geen kant op."

Beluister het volledige gesprek dat Rijnmond-presentator Erik Lemmers met Ove Kindvall had in zijn geheel terug.