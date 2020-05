Muzikanten en flatbewoners missen elkaar: speciaal optreden op straat!

Het is een vaste traditie, elke maandagavond, al jarenlang. De muzikanten van de Rotterdamse Artiesten Club spelen dan voor de bewoners van de torenflat op de Anatole Franceplaats in Rotterdam. Sinds de uitbraak van corona zijn de optredens afgelast en dat ging beiden aan het hart. Dus bedachten ze een list.

Het zonnetje schijnt volop als Aad de Kruijf en Ab van den Arend van de Artiestenclub hun instrumenten inpluggen. Dat doen ze niet zoals gebruikelijk in het restaurant, maar op straat. Het eerste nummer is een klassieker uit 1975 van Nico Haak: Oh Foxy Foxtrot met je elastieken benen. Op de straat en op de balkons gaan de voetjes van de vloer.

"Ja, ik mistte de bewoners", zegt bassist Aad. "We spelen hier zo vaak en zo lang. Dan wordt het vanzelf een soort familie."

Ab van den Arend speelt naast accordeon ook vibrafoon, piano en contrabas. Hij mistte het optreden. "Wij zitten ook maar thuis. Ik ben blij dat we zo iets kunnen doen en wat vrolijkheid brengen.

Daar slagen ze goed in op het wegdek van de Anatole Franceplaats. Er zijn blije gezichten bij de bewoners te zien. "Ja, dit is echt leuk. Muziek brengt leven. En het was ook zo stil in de flat."

Kijk hierboven naar de reportage van het verrassingsoptreden.

