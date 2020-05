Scouting Rozenburg gered na wafelactie

De scouting in Rozenburg is gered van de ondergang. Die dreigde vorige maand failliet te gaan, maar mede door een geslaagde wafelactie van een aantal leden is de volledige schuld weggewerkt.

Volgens bestuurslid Roelof Pit is de redding vooral te danken aan Jersey, een 12-jarig jeugdlid. Zij besloot met haar vrienden om wafels te gaan bakken en te verkopen. "Online kwamen de bestellingen niet met tientallen, maar met honderden tegelijk binnen", zegt Pit.

Rond Koningsdag bakten Jersey en haar helpers meer dan zevenhonderd wafels. Dat leverde de scouting al 1300 euro op.

"Maar die actie heeft zoveel losgemaakt", gaat Pit verder. "Dat we vervolgens nog veel meer geld binnen hebben gekregen, zodat we ook ons 70-jarig bestaan kunnen vieren."

Schuld

De schuld van 8100 euro is op een koddige manier ontstaan. Na het vertrek van een bestuurslid kwamen hele stapels met rekeningen niet bij de scoutingvereniging terecht. Toen kreeg de vereniging niet alleen een behoorlijke schuld in de maag gesplitst, maar ook een fikse hoeveelheid aanmaningen.

"We zijn zo blij dat dit nu opgelost is", lacht Pit. "Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. We hebben ook nog een oude CV-ketel die heel erg aan vervanging toe is en het onderhoud was ook al een tijdje uitgesteld. Met het geld dat er nu nog binnenkomt kan misschien aan de ketel besteed worden."