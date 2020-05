Zo gaat het nieuwe gebouw van de Business School Rotterdam eruit zien

Het pand van 14 duizend vierkante meter, dat in Rotterdam-Kralingen komt, is ontworpen door Paul de Ruiter Architects. Studenten dachten met de architecten mee.

"Het transparante karakter van het gebouw haalt de buitenwereld binnen en brengt de binnenwereld een beetje naar buiten", laat het architectenbureau weten.

Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in 2023 klaar is. Dan wordt het de thuisbasis van bijna alle economische opleidingen van de Business School. Er is ruimte voor 10 duizend studenten.