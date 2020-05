Denk Rotterdam vindt gedwongen vertrek van partijleider 'onacceptabel'

Denk Rotterdam vindt het onacceptabel dat de landelijke fractievoorzitter Farid Azarkan door het partijbestuur woensdag per direct uit de partij is gezet.

Het bestuur, onder leiding van Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk, liet eerder vandaag weten dat "Azarkan de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van Denk en met gemaakte afspraken en besluiten. Hij kan niet langer spreken en handelen namens Denk, noch de partij vertegenwoordigen."

Crisis

Het rommelt de laatste tijd enorm binnen Denk. Tunahan Kuzu, één van de oprichters van de partij, maakte eind vorige maand bekend dat hij vertrok als partijleider. Ook liet hij laten weten geen lijsttrekker meer te willen zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Kuzu zei dat het een te zware wissel trok op zijn privéleven. Hij blijft nog wel aan het werk in de Tweede Kamerfractie. Maar door een artikel in HP/De Tijd kwam naar buiten dat hij moest vertrekken als politiek leider vanwege "een buitenechtelijke affaire en grensoverschrijdend gedrag".

Kuzu, die ook jarenlang raadslid was in Rotterdam, verklaarde dat hij "niks grensoverschrijdends" heeft gedaan.

Krankzinnige actie

Tunahan Kuzu heeft geen goed woord over voor het besluit om Azarkan te royeren. "Dit is natuurlijk een krankzinnige actie. Een tweede broedermoordaanslag door Öztürk. Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent. Ik sta tweehonderd procent achter Farid Azarkan", laat hij weten.

Stephan van Baarle, de fractievoorzitter van Denk Rotterdam, schrijft op Twitter: "Het is onacceptabel en illegitiem dat een bestuur zonder draagvlak de partijleider royeert. De twee overgebleven leden van het partijbestuur dienen in het partijbelang hun zetels per direct ter beschikking te stellen".

Al eerder is Öztürk gevraagd om op te stappen. Hij heeft aangegeven dat niet te willen. Öztürk wil in ieder geval tot 6 juni aanblijven. Dan is de ledenvergadering van Denk.