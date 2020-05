Leefbaar wil meer geld voor ondersteuning Rotterdamse ondernemers

Zoveel mogelijk bedrijven in Rotterdam moeten weer opgestart worden, als daarbij de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Daarnaast moet de gemeente nog meer maatregelen nemen om de ondernemers en zzp'ers financieel te compenseren. Dat schrijft Leefbaar Rotterdam in hun gepresenteerde economische herstelplan.

Volgens Leefbaar Rotterdam klagen ondernemers over de aanpak die de gemeente nu heeft. De angst is dat bedrijven deze crisis niet overleven. Er zou te weinig voor bepaalde bedrijven worden gedaan. Ook moet de communicatie beter.

Meer duidelijkheid

Al begin april kwamen Dennis Rens en Ernst Hoogendam, twee Rotterdammse ondernemers, bij Rijnmond met de vraag om meer duidelijkheid over bijvoorbeeld het terugbetalen van de uitgestelde huur van gemeentepanden.

"Stel, je hebt uitstel van drie maanden voor de huur: moet je dat dan nog voor het einde van het jaar terugbetalen, of wordt gezegd dat mag tot 2023?", vraagt Rens zich af.

Uitstel van betaling

De grootste oppositiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat ook voor heel volgend jaar er uitstel komt van gemeentelijke heffingen. Verder moeten er per ondernemer afspraken komen hoe snel en hoeveel van deze belastingen achteraf moeten worden betaald.

Er wordt voorgesteld om 10 miljoen euro te reserveren om bedrijven te redden die financieel gezond waren, maar door de coronacrisis in de problemen kwamen. Ook zouden de parkeervergunningen voor bedrijven tot en met 2021 gratis moet zijn, zo staat in het plan.

Voor getroffen ondernemers in Rotterdam geldt nu al dat ze uitstel krijgen van de gemeentelijke belastingen voor drie maanden. Ook als het om een gemeentepand gaat waar het bedrijf zit, kan er uitstel komen van betalen voor drie maanden, dus tot 1 juni.

Verder kunnen ondernemers en zzp'ers die door de sluiting van hun bedrijf door corona tijdelijk zonder werk zitten een bijstandsuitkering aanvragen.

Lobbyen bij Rijk

Leefbaar Rotterdam roept het stadsbestuur op om nog meer te lobbyen bij het Rijk voor geld. Zo wil de partij dat 90 procent van de lonen doorbetaald wordt, zolang bedrijven volledig door Rijksbeleid gesloten zijn. Nu is dat maar 66 procent.

Verder zou geld vrijgemaakt moeten worden door uitgaven aan de energietransitie voorlopig uit te stellen.

Tijdelijk vrijwilligerswerk

Werknemers die nu thuis zitten en een bijstands- of WW-uitkering aanvragen, moeten worden gestimuleerd om zich tijdelijk als vrijwilliger in te zetten in sectoren waar hard personeel nodig is.

Bijvoorbeeld in de zorg.

Leefbaar doet een oproep om in de stad zelf beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, te gaan maken. Daarvoor zou er samen gewerkt moeten worden met het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs.

Reactie stadsbestuur

Het plan van Leefbaar wordt binnenkort voorgelegd aan het stadsbestuur. "De gemeente is volop bezig met allerlei maatregelen voor ondernemers en de Rotterdamse economie", zegt wethouder Barbara Kathmann (economie). Ze noemt onder meer het uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen. "En onze oproep aan het kabinet van gisteren om ondernemers meer duidelijkheid te bieden."

Maar wat het stadsbestuur vindt van de plannen van Leefbaar en of er iets mee gedaan wordt, is nog niet bekend. Er worden tal van maatregelen op dit moment bekeken en uitgewerkt. "Werken aan herstel doe je niet alleen, maar samen met de stad en de gemeenteraad. Hartstikke mooi dus dat Leefbaar alvast meedenkt."

Een woordvoerder van wethouder Bas Kurvers (wonen) laat weten dat nog besloten moet worden wat er na 1 juni gebeurt met huurachterstanden van gemeentepanden.