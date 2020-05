Buurtbewoners boos na verwijderen nest met eieren

Omwonenden van de Kerkweg in Zwijndrecht zijn woedend. Een bedrijf is begonnen de beschoeiing in de singel te vervangen, terwijl watervogels daar aan het broeden zijn. Ook zou een nest zijn verwijderd en de eieren zijn vernield.

"We liepen ons vaste rondje met de hond. We doen dat drie keer per dag. Toen zagen we kapotte eieren liggen", vertelt één van de buurtbewoners die anoniem wenst te blijven. "Daarna zijn we verder gaan kijken en zagen we een nest op de kant liggen. Dit kan niet."

De omwonenden hebben geen foto's gemaakt, omdat het donker was. "Dat hadden we eigenlijk moeten doen, want vanochtend was alles opgeruimd. Maar dat tweede nest was er echt", zegt één van hen.

Onderzoek

De gemeente Zwijndrecht laat weten dat voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek is gedaan naar broednesten. "In de sloot is een nest met zeven jongen aangetroffen. De werkzaamheden die nu plaatsvinden, bevinden zich aan de andere kant van de sloot. Dit is op minstens vijf meter afstand vanaf het nest. De aannemer laat het gedeelte waar de jongen zwemmen met rust."

De werkzaamheden aan de andere kant worden pas opgestart, als de waterhoentjes het nest hebben verlaten. Voor het vervangen van de beschoeiing in dit gebied heeft de gemeente een ecoloog aangesteld. Hij begeleidt de werkzaamheden.

Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur begrijpt niet waarom met de werkzaamheden is begonnen. "Je hoort de dieren in de broedtijd met rust te laten. Kijk ook naar de code van waterschappen , die is heel duidelijk. Dit kan niet nu!"

Argusogen

De buurtbewoners kijken ook met argusogen naar de volgende singel, die ook nog onderhanden moet worden genomen. "Daar zit al een dier te broeden. Een tweede nest is er weggehaald. Ik zag de takken op de kant liggen."

De gemeente Zwijndrecht zegt de situatie verder te onderzoeken.