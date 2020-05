Schiedamse jachthavens mogen overdag weer open, maar slapen mag nog niet

Burgemeester Lamers van Schiedam over de heropening van jachthavens in Schiedam

De jachthavens in Schiedam waren hermetisch afgesloten de afgelopen weken. "Onbegrijpelijk", noemt Kees van Dijk de maatregel. "Er is geen veiligere omgeving als op je eigen boot. Het is je eigen eilandje op dat moment. Ik mocht er vanaf honderd meter alleen naar kijken". Inmiddels zijn de jachthavens in Schiedam weer open, maar alleen overdag.

Booteigenaar Van Dijk is blij met de versoepeling van de lokale noodverordening. Hij hoopt dat er snel ook weer geslapen mag worden op de Adriana. "Ik was hier een tijdje terug bezig aan boord, staan er ineen twee handhavers naast mijn boot. Ik heb met veel praten een bekeuring kunnen voorkomen", vertelt Van Dijk.

De 63-jarige Schiedammer heeft begrip voor veel maatregelen, maar de sluiting van de jachthaven vind hij overdreven. "We mogen wel weer varen. Slenteren door Nederland noem ik dat altijd. Genieten van dat langzame, dat kan alleen nog op het water volgens mij: het mooiste wat er is."

Toilet

Er zijn nog altijd beperkingen voor recreanten in de Spuihaven van Schiedam. "Maximaal twee personen aan boord, anderhalve meter afstand houden, het clubhuis is nog gesloten, je moet een eigen toilet aan boord hebben, dat soort dingen", somt Van Dijk op. Zelf heeft zijn boot de Adriana alle voorzieningen aan boord. Van Dijk lacht als hij de toilet wil laten zien. "Die is al vier weken niet doorgetrokken", lacht hij.

Van Dijk en zijn echtgenote hebben geen plannen voor grote reizen over water. "We blijven in Nederland dit jaar. Nederland is fantastisch op het water. Alles staat met elkaar in verbinding. Prima voorzieningen ook. Eens een boot, altijd een boot."

Beste stuurlui

Van Dijk en zijn vrouw zijn met de Adriana een paar keer in Parijs geweest, maar ook in Luxemburg, Berlijn, Basel, Avignon en Toulouse. "Het water verbindt ons," vertelt Van Dijk enthousiast op zijn jacht. "Ik noem het zelf gewoon een boot. Een Zaankotter 1260. Een unieke boot, de enige in de wereld gemaakt in Wormer in 1993. Ik ben de tweede eigenaar. Puur vakmanschap nog."

De kritische kanttekeningen die Van Dijk plaatst bij de maatregelen van Rutte de afgelopen tijd, houdt hij staande. "De beste stuurlui staan aan wal inderdaad, maar wat betreft de economie en het geluk van mensen zijn er veel steken gevallen", vindt Van Dijk.

