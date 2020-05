Groep jongens slaat bedrijfsleider Zwijndrechtse supermarkt

Een bedrijfsleider van supermarkt Budget Food in Zwijndrecht heeft woensdag klappen gehad van drie tot vier jongens. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat de groep verhaal kwam halen na een eerder incident bij de winkel aan de Kort Ambachtlaan.

Wat hiervoor de precieze aanleiding was, is onduidelijk. De jongens zijn na het opstootje op de vlucht geslagen. De politie zocht onder meer met een helikopter naar hen. Ze zijn nog niet opgepakt.

De bedrijfsleider maakt het naar omstandigheden goed. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Ook een beveiliger van een supermarkt in Rotterdam is dinsdagavond mishandeld door een klant. Hij liep daarbij een snee in zijn gezicht op.