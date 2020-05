Mondkapjes vanaf 1 juni verplicht in bussen, trams, metro's en treinen: 'Een uitdaging'

De RET rijdt sinds maandag 16 maart een aangepaste dienstregeling in Rotterdam en omgeving. EBS op Voorne-Putten en in Rozenburg, Connexxion in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee en Qbuzz in de Drechtsteden lieten de laatste weken ook veel minder bussen rijden. Het ov was alleen nog bedoeld voor mensen met cruciale beroepen, zoals zorgmedewerkers.



Rutte maakte woensdagavond nog meer versoepelingen bekend. Om de reizigers meer te kunnen spreiden als het drukker wordt op straat, geldt vanaf begin juni weer de normale dienstregeling. Ov-bedrijven moeten hun voertuigen zo inrichten, dat veertig procent van alle zit- en staplaatsen beschikbaar is.

Of er stoelen uit de voertuigen worden gehaald of dat bepaalde delen van de trams, bussen en metro's worden afgezet, is nog niet duidelijk. "We bekijken nog hoe we dat precies gaan doen", zegt Roos Dammen van de RET. "We zijn al aan het testen wat goed werkt en wat niet. De komende twee/drie weken moet dat verder uitwijzen. Het kan zijn dat later blijkt dat een andere manier beter werkt."

De verschillende ov-bedrijven in Nederland drongen eerder al aan op een mondkapjesplicht. Zij achten het onmogelijk om in bussen, treinen en trams anderhalve meter afstand te houden. Dat erkent Rutte. "Dit kan wel op perrons, haltes en stations, maar is in de voertuigen niet realistisch. Daarom geldt per 1 juni dat iedereen in het openbaar vervoer een mondkapje moet dragen."

Hij benadrukt dat mensen hier zelf voor moeten zorgen en dat dit niet de medische mondkapjes uit de zorg mogen zijn. Handhavers krijgen wel speciale mondkapjes, net als de politie.

Hoe de handhaving op deze maatregel er precies uitziet, wordt de komende weken verder uitgewerkt. Zo moeten boa's van de RET ook de bevoegdheid krijgen om hierop te handhaven. In de praktijk zullen naar alle waarschijnlijkheid mensen eerst gewaarschuwd worden en gevraagd worden om het ov te verlaten, voor er boetes uitgedeeld worden.

De RET heeft bij haltes en perrons al maatregelen genomen om anderhalve meter afstand te houden. Waar nodig komt daar nog meer bij. "Maar het moet ook niet té veel worden, anders gaat het mensen duizelen."

Voor de RET is de belangrijkste boodschap dat de reizigers en de ov-bedrijven dit samen moeten doen. "Als reizigers mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand houden, zorgen wij ervoor dat we de voertuigen zo schoon mogelijk houden en de normale dienstregeling gaan rijden."