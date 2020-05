Rotterdamse versmarkten vanaf vrijdag deels weer open

De andere marktkramen moeten dus voorlopig nog even wachten. Gekozen is voor voedsel en bloemen, omdat daar een snellere doorstroom is dan bij non-food. Ook zorgt het voor minder druk op de supermarkten.

Strikte regels

Op de anderhalve meter-markten gelden wel strikte regels, zowel voor bezoekers als voor de marktkooplieden.

De gemeente Rotterdam en de vertegenwoordigers van de markten werken nu alle plannen uit. Details over welke markten wanneer en hoe opengaan volgen nog. Ook wordt gekeken wanneer en hoe de andere kramen weer weer terug kunnen keren.