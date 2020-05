Koninklijke Horeca 'blij dat er perspectief is'

Koninklijke Horeca Nederland is opgelucht dat er wat ruimte komt voor het openen van restaurants en cafés. "Ik ben blij dat er nu wat perspectief is", zegt voorzitter Robèr Willemsen, die in Rotterdam onder meer Melief Bender en de Pui exploiteert.

"Als horecaman vind ik dat heel mooi, als ondernemer vind ik het nog wel heel spannend." Willemsen doelt daarmee op het tweede steunpakket dat premier Rutte aankondigde tijdens de persconferentie. "Het is wel nog de vraag hoe dat tweede steunpakket eruit gaat zien, want we wachten nog op antwoorden op vragen over het eerste steunpakket."

Volgens Willemsen hangt daar heel veel vanaf. "Het is mooi dat we weer kunnen draaien, dat we weer met ons vak bezig kunnen zijn. Maar we moeten ook zorgen dat het financieel haalbaar is om deze periode door te komen."

Premier Rutte maakte woensdagavond op een persconferentie bekend dat restaurants en cafés vanaf 1 juni onder strikte voorwaarden weer open mogen. De maatregel maakt deel uit van een breder pakket om de economie en het maatschappelijk leven weer op gang te brengen.