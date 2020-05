Telefoon bij kappers staat meteen roodgloeiend: 'Als het nodig is, blijven we langer open'

Minister-president Rutte maakte woensdagavond in een persconferentie bekend dat contactberoepen zoals kappers en nagelstylisten vanaf 11 mei weer aan de slag mogen. Bourne had verwacht dat ze pas in juli of augustus open zou mogen. "Omdat het toch een contactberoep is. Dit is dus een heel positief bericht. Ik word massaal gebeld en geappt."

In de salon wordt al gewerkt met mondkapjes. "Die heb ik dus op voorraad. Ik vind het belangrijk dat zowel de klant als mijn personeelsleden beschermd zijn. We gaan nu een stoelendans doen, om te kijken hoe we alles kunnen positioneren in een anderhalvemetersamenleving."



De telefoon bij kapper Mike Hansen van Guy Pieroelie Kappers aan de Mariniersweg staat woensdagavond al roodgloeiend met mensen die een afspraak willen maken. Voor de coronacrisis was hij op maandagen dicht, maar de komende maand werkt hij alle dagen van de week. "Als het nodig is dat we langere openingstijden moeten hebben, doen we dat gewoon", legt hij uit.

Na zeven weken thuis zitten is hij blij met het nieuws van Rutte. "Het is toch wel eerder dan verwacht, ik had 20 mei in mijn hoofd."

Hansen heeft zes stoelen in zijn zaak, drie aan de ene kant en drie aan de andere. De middelste stoel zal telkens leeg blijven om genoeg ruimte te houden. "En we laten maar één persoon tegelijk bij de wasbak. Daarnaast gaan we alles nog éxtra goed schoonmaken."

Een knipbeurtje hier en daar is geen overbodige luxe, heeft Hansen de afgelopen weken gezien. "Ik zag het zelfs aan het kapsel van Rutte, dat hij hoognodig geknipt moest worden. Op straat zie je nu ook wel flinke 'uitgroeitjes' voorbijlopen."