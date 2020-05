Van deze vondst in de Biesbosch stond zelfs de boswachter te kijken

Boswachter Thomas van der Es heeft in de Biesbosch de afgelopen jaren al veel diersoorten voorbij zien zwemmen. Maar van wat hij woensdagavond aantrof, stond hij zelf ook even te kijken. Het was een zeeprik, een zeldzaam waterdier van ruim tachtig centimeter.

"Ik zag wat spartelen en verwachtte een paling, brasem of karper die de ondiepe zones opzocht", vertelt hij. "Maar toen ik dichterbij kwam, herkende ik het niet. Het bleek een zeeprik."

Het aantal waarnemingen van de zeeprik in de regio is minimaal. "Ze passeren de Biesbosch wel vanuit de Noordzee, maar dat gaat eigenlijk altijd onopgemerkt."

Tot woensdagavond, dus. Thomas schakelde RAVON in, een kennisorganisatie op het gebied van reptielen, amfibiëen en vissen. "Zij doen ook onderzoek in de Biesbosch en het Haringvliet. Ik dacht dat de zeeprik hier misschien een poging deed om eitjes te leggen, maar dat kon volgens hen niet daar. Ik heb hem dus naar dieper water gebracht, omdat hij anders droog zou vallen."

Eenvoudig ging dat niet. "Hij was super glibberig. Ik heb hem in een zak over de weg getild en in een diepere kreek losgelaten."

De boswachter denkt dat het bijzondere dier misschien via de Haringvlietsluizen in de Biesbosch is terechtgekomen. Die zijn vorig jaar op een kier gezet, zodat trekvissen vanuit de Noordzee via het Haringvliet naar hun paaigebieden in bijvoorbeeld Duitsland kunnen zwemmen. "De afgelopen jaren kon dat alleen via de Nieuwe Waterweg. Misschien gaat het nu wel vaker gebeuren dat we zo'n dier tegenkomen. Dan is het nu nog bijzonder, maar later niet meer."