Hoeksche Waards Kamerlid stapt op

D66-Kamerlid Monica den Boer uit Maasdam vertrekt vroegtijdig uit de Tweede Kamer. Ze is na 2,5 jaar tot de conclusie gekomen dat ze meer wetenschapper is dan politicus, zo is te lezen in haar afscheidsbrief.

Het Hoeksche Waardse Kamerlid vertrekt op 19 mei. Dat besluit is haar zwaar gevallen: "Daarom heb ik ook lang geaarzeld en heb ik deze beslissing bepaald niet lichtzinnig genomen."

Den Boer stapte 2,5 jaar geleden vanuit de wetenschap over naar de politiek. Dat ze zich nu tóch meer wetenschapper voelt, voelt voor haarzelf als falen. "Omdat het me minder goed gelukt is mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht."

Volgens haar verdienen alle Nederlanders 150 Kamerleden die alles uit de kast halen. "Ik heb er veel van mijn energie, creativiteit en enthousiasme in gelegd, maar tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen bereiken."

Den Boer gaat vanaf juni aan de slag als Hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda.