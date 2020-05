Handhaver in arm gebeten bij seksinrichting Schiedam

Het pand is op last van de burgemeester gesloten. Foto: Gemeente Schiedam

Handhavers van de gemeente Schiedam hebben woensdag een seksinrichting aangetroffen in een pand aan Over de Vesten. Ze kwamen de illegale praktijk op het spoor tijdens een controle, die volgde na een advertentie op internet en meldingen van overlast.

Terwijl de boa's binnen bezig waren met de controle, kwam een man aan de deur. Hij sloeg op de vlucht toen hij de controleurs zag. De handhavers hielden hem niet veel later staande. De man wilde zich niet legitimeren en verzette zich hevig. Hij beet daarbij een van de boa's in haar arm.

De man is opgepakt. Hij bleek ook nog een handelshoeveelheid drugs op zak te hebben, zegt de gemeente.

Het is niet de eerste keer dat op hetzelfde adres een seksinrichting wordt aangetroffen. Het pand is op last van de burgemeester per direct gesloten.