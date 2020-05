Het weer van vandaag: zonnig en rustig

Vandaag is het opnieuw zonnig in het Rijnmondgebied. In de loop van de middag verschijnt er vanuit het zuidwesten ook wat sluierbewolking. Het wordt landinwaarts 19 of 20 graden.

Waaien doet het nauwelijks, vanmiddag waait de wind langs de kust vanaf zee en wordt het daar wat frisser. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder met sluierbewolking en blijft het droog. Het koelt af naar 8 graden en er staat nauweliks wind.

Morgen is het mooi en warm weer met veel zon en velden met sluierbewolking. Waaien doet het nauwelijks en de temperatuur loopt op naar 20 graden langs de kust en 23 graden landinwaarts. In de middag steekt er langs de kust weer een wind vanaf zee op en gaat de temperatuur daar wat naar beneden.



Vooruitzichten

Zaterdag is het nog vrij zonnig met sluierbewolking. Het is warm met in de middag een temperatuur tussen 20 en 24 graden. Vanaf zondag is er meer bewolking aanwezig en op zondag bestaat er kans op een lokale bui.

Het wordt gevoelig frisser met een middagtemperatuur dalend naar 11 graden op maandag. Er staat dan ook een stevige noordenwind die het voor het gevoel nog kouder.

Normaal is het vanaf 10 mei in de middag in Rotterdam 17,8 graden. Overigens is de dip van korte duur! In de loop van volgende week warmt het alweer snel op.