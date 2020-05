Herstellende coronapatiënt doneert plasma voor medicijn: "Dit gaan we doen!"

Ronald Hijdra over ziek zijn van corona en plasma doneren voor het onderzoek naar een medicijn

Herstellende coronapatiënt doneert plasma voor medicijn: 'Dit gaan we doen!'

Geen moment heeft hij getwijfeld om zijn plasma te doneren aan zieke coronapatiënten. De 56-jarige Ronald Hijdra uit Berkel en Rodenrijs is ernstig ziek geweest van het virus, heeft in het ziekenhuis gelegen en is nog altijd herstellende. Toen hij van het onderzoek en de oproep hoorde, was het gelijk: "dit gaan we doen!"

Het gaat om een lopend onderzoek van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin. Bijna vijftig patiënten worden nu behandeld met de antistoffen van genezen coronapatiënten. De antistoffen die Hijdra heeft aangemaakt, kunnen patiënten die nu knokken voor hun leven, helpen genezen.

"Geen discussie, gewoon aan meedoen", zei Ronald Hijdra, ook bekend van voetbalclub TOGB, tegen zijn vrouw toen hij van het onderzoek naar een medicijn tegen het coronavirus hoorde. Niet veel later is de Berkelaar voor de allereerste keer in zijn leven bij de bloedbank.

Maar het gaat niet makkelijk. Door het virus is hij nog altijd niet de oude. Hij heeft zes dagen in het ziekenhuis aan de zuurstof gelegen. Dat heeft hem wel overtuigd om zijn steentje bij te dragen aan het onderzoek.



De Berkelse Hijdra heeft het coronavirus waarschijnlijk opgelopen tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Ook zijn vrouw en zoon werden ziek, maar die herstelden snel. Hij werd alleen maar zieker en zieker. "Ik kon niet eens de trap op, voor een paar stappen had ik al ademtekort", blikt hij terug.

Het is inmiddels zeven weken geleden dat Hijdra in het ziekenhuis belandde, maar nog altijd voelt hij zich niet fit. "Een stukje fietsen gaat wel, maar niet te lang en langzaam opbouwen."

Plasma

Bij de bloedbank zijn ze erg blij met het plasma van genezen en geteste coronapatiënten. "We zijn heel trots op deze donors in de strijd tegen Covid", zegt Esther de Vos van Sanquin Rotterdam.

Het aantal plasmadonoren groeit gestaag nu steeds meer mensen herstellen van het virus. Al meer dan drieduizend mensen hebben zich gemeld bij de bloedbank.

"Als je de ziekte hebt doorstaan en je komt plasma geven, dan is dat super goed. En ik denk ook dat dit dé oplossing kan zijn", vervolgt Esther de Vos.



Bijna vijftig coronapatiënten hebben plasma toegediend gekregen. Dat gebeurt onder meer in het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis. De antistoffen in dat plasma kunnen ervoor zorgen dat patiënten sneller opknappen, zodat ze niet ernstig ziek worden of overlijden.

Antistoffen

Hoe zieker je van corona bent geweest, hoe meer antistoffen je dan opbouwt. Mogelijk werkt het plasma van de Berkelse Ronald daarom extra goed. Dat is de theorie, uit het onderzoek moet blijken of dat ook zo is.

"Het is niet fijn voor die mensen dat ze ziek zijn, maar als ik eraan kan bijdragen, dat ze zich minder ziek voelen, dan heb ik het er graag voor over", zegt Hijdra.

Terwijl Hijdra verder aansterkt, gaat hij nog meerdere keren plasma doneren. De onderzoekers zijn blij met de grote bereidheid van donoren, maar kunnen nog niet zeggen of de behandelingen met plasma ook daadwerkelijk aanslaan.



