RET: we gaan niet als een malle boetes uitdelen als mensen geen mondkapje dragen

Vervoersbedrijf RET heeft drie weken de tijd om alles op orde te krijgen om weer een volledige dienstregeling te gaan draaien. Maar vanaf 1 juni mag ook niet meer dan veertig procent van het maximale aantal reizigers in - de Rotterdamse - tram, bus en metro meerijden. Dat was een van de mededelingen die premier Rutte had tijdens de persconferentie van woensdagavond. En ook: alle reizigers zijn verplicht om een mondkapje te dragen.

"Wij mogen handhaven op die mondkapjes en dat gaan we ook doen", liet directeur Maurice Unck van de RET weten op Radio Rijnmond. "Maar ga er niet vanuit dat we als een malle boetes gaan uitdelen, die overigens best hoog kunnen zijn, als je niet zo'n mondkapje draagt."

Volgens Unck wordt eerst gewaarschuwd en worden daarna pas boetes uitgedeeld. "We gaan ook uit van de verantwoordelijkheid van mensen zelf. We zitten niet in een politiestaat en we hebben ook niet de mogelijkheid om overal te zijn. We gaan dus controleren met steekproeven en spreken mensen eerst aan."

De komende weken zal er op meerdere manieren gewezen worden op de verplichting van het dragen van een mondkapje per 1 juni. Zo wordt het omgeroepen en worden posters opgehangen, die mensen op de verplichting wijzen.

Aanpassingen

De RET heeft daarnaast nog veel vraagtekens over hoe het vanaf 1 juni verder moet. Worden in bussen, trams en metro bijvoorbeeld stoelen weggehaald, waardoor het makkelijker is om anderhalve meter afstand te houden?

"Dat weten we nog niet", liet Unck op Radio Rijnmond weten. "Er zijn wat proeven geweest, ook bij de NS. We gaan nu kijken wat het meest logische is."

Voertuigen worden nog vaker dan al gebeurde schoongemaakt. In de weken na 1 juni wordt opnieuw gekeken of er nóg meer schoongemaakt moet worden.

Compensatieregeling

Volgens Unck zijn er woensdag ook afspraken gemaakt over financiële compensatie voor de RET. "Doordat er veel minder reizigers zijn, dreigen we heel diep in de rode cijfers te belanden. Gisteren zijn afspraken gemaakt over een zogeheten beschikbaarheidsvergoeding."

Unck waarschuwt dat de RET 'zeker in de rode cijfers terecht gaat komen'. "Winst wordt het zeker niet", legt hij uit. "Maar door deze beschikbaarheidsvergoeding valt het verlies waarschijnlijk te overzien. Zonder die vergoeding had de RET het niet gered, dus ik ben er blij mee."

Hoe de vergoeding precies gaat werken, wordt verder uitgezocht. Eind volgende week moet meer duidelijk zijn.

