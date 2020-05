Van de dood in de ogen kijken door het coronavirus naar terug op de markt

Dirk in 't Veld en zijn vrouw Thonny op de markt in Zwijndrecht

"Ik geniet nu van elke dag", glimlacht Dirk in 't Veld, marktkoopman in Zwijndrecht én oud-coronapatiënt. "Ik ben dubbel zo blij dat ik hier vandaag ben."

In 't Veld is een van de marktkooplieden op de eerste markt in Zwijndrecht sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat hij er nu nog is, is geen vanzelfsprekendheid. Hij werd ziek en staarde de dood in de ogen. "Ik werd opgenomen in het ziekenhuis en na vijf dagen kreeg de familie te horen dat ze afscheid moesten nemen", vertelt hij nu. "Maar diezelfde nacht is het kwartje omgedraaid en ging het weer de goede kant op. En ik heb het overleefd."

En dus is hij zeven weker later weer terug op zijn vaste plek in Zwijndrecht, waar hij al 54 jaar lang werkzaam is in zijn lingeriekraam. "Maar ik heb wel hulp hoor, want ik kan nog niet alles."

Vrouw Thonny ziet het allemaal met gemengde gevoelens aan. Ze is enorm blij dat Dirk weer op de markt kan staan ("het is echt een vechter joh!"), maar aan de andere kant vindt ze ook dat hij weer veel te hard van stapel loopt. "Hij doet gewoon veel te veel", zegt ze. "Gisteren wilde hij zelfs al op de scooter weg. Ik moest er echt voor gaan staan om hem tegen te houden."

Rustig

Of Dirk het vandaag druk gaat krijgen is nog maar de vraag. "Vorige week was er ook al een markt open in Dordrecht", vertelt de 78-jarige koopman. "Maar de verkoopcijfers vielen daar heel erg tegen."

"Ik ben bang dat mensen eerst de kat uit de boom gaan kijken", gaat In 't Veld veder. "Er wonen hier vooral oudere mensen in de buurt en die zijn vooral voorzichtig."

Maar of het nu druk wordt of niet, In 't Veld is vooral blij dat hij weer terug op de markt is. "Het gaat voortreffelijk en ik geniet op dit moment gewoon heel veel. En zeg nou zelf. Ik ben 76, wat zou ik nu nog anders moeten gaan doen?!"

