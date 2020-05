Aboutaleb wil collectief mondkapjes regelen voor reizigers

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft gemengde gevoelens over de aanstaande versoepelingen van de coronamaatregelen in het land. Met name de boodschap dat burgers zelf maar een mondkapje moeten regelen voor in het openbaar vervoer vond Aboutaleb zwak. De burgemeester wil als het kan liever collectief mondkapjes beschikbaar stellen voor reizigers in de regio.

Dat zegt Aboutaleb donderdag op Radio Rijnmond, de ochtend nadat premier Rutte bekend maakte dat mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht worden. De komende tijd gaat de burgemeester kijken of hij mondkapjes kan regelen om uit te delen.



Tussen hoop en vrees

Waar de maatregelen eerder nog vaak op advies van het RIVM werden ingevoerd, lijkt de versoepeling nu eerder politiek gemotiveerd. Daarbij laat volgens Aboutaleb datgene wat experts zeggen ruimte voor interpretatie.

"Aan de ene kant gun ik ons, Nederlanders, alle ondernemers, kinderen die naar school gaan en mensen in het ov een maximale ontspanning. Tegelijk is het een beetje tussen hoop en vrees."

"Wat we aan het doen zijn op dit moment is deels gebaseerd op wetenschappelijke waarnemingen van het RIVM. Maar als je gezaghebbende experts op tv hoort, dan is het ook een beetje 'God zegen de greep'."

Handhaven onmogelijk

De lijst met aanstaande versoepelingen van woensdagavond kwam niet als een verrassing voor de burgemeester. Als voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft hij landelijk overleg met andere voorzitters en de regering in Den Haag.

Tijdens die overleggen heeft Aboutaleb al aangegeven dat het onmogelijk is alles te gaan handhaven. "Controleren gaat ons niet lukken. Dat wordt allemaal veel te veel. Wij gaan niet op terrassen staan om te meten of er sprake is van anderhalve meter afstand. Dan doe je dus een zwaar beroep op de ondernemers zelf om daarin op te treden."

Aboutaleb: "Wij gaan ook niet alle kapperszaken binnenlopen bij kappers naar binnen om te kijken of de stoelen anderhalve meter afstand staan. Dit verhaal gaat echt alleen maar slagen als de ondernemers en de burgers nagenoeg perfect het gewenste gedrag vertonen."

Volhouden

Aboutaleb maakt zich daar zorgen om. Hij ziet dat mensen, als de dagelijkse cijfers van besmettingen en ic-opnames mee blijken te vallen, minder gemotiveerd raken zich aan de regels te houden. "Je kunt zomaar weer een terugslag krijgen. Het is echt volhouden, volhouden, volhouden."

Horeca-ondernemers hebben gevraagd om extra terrasruimte, om zo beter afstand te kunnen bewaren. Aboutaleb wil daar met alle plezier aan meewerken, als de ruimte daarvoor beschikbaar is. Ook gaat hij nadenken of parkeerplaatsen bij stranden weer open kunnen.

