Rotterdamse overvaller naar begeleid wonen

De Rotterdamse winkelovervaller Michel van der L. gaat op korte termijn naar een begeleid wonen-project. Hij was in maart terug de cel in gezet omdat hij zich niet goed had gedragen.

Van der L.(52) heeft zijn straf uitgezeten voor meerdere gewapende overvallen in de regio Rijnmond. In 2018 kwam hij onder voorwaarden op vrije voeten. Eind 2019 ging het fout : hij gebruikte cocaïne en was agressief tegen personeel van de opvang waar hij verbleef.

In dat project willen ze hem niet meer terug. Michel van der L. kan binnenkort wel begeleid wonen bij Kwintes in Almere. Tijdens een korte zitting donderdag zei de rechter dat de man daar binnen een maand moet worden geplaatst. "Lukt dat niet, dan staat u op straat. We willen u in ieder geval niet te lang in de cel houden."

Van der L. wilde donderdag eigenlijk gelijk naar buiten. "Het is bizar. Ik heb niets gedaan. Ik zit hier 23 uur per dag op cel. Ik kan niks regelen. Dit is niet de manier om mij terug in de maatschappij te krijgen."

Hij ontkent dat hij agressief is geweest. Wel heeft hij twee keer cocaïne gebruikt. "Dat zit zo. Er zijn bij mij 18 tanden en kiezen getrokken. Ik kreeg een kunstgebit en daar had ik lang last van. Heel veel pijn en ja, toen heb ik even wat gebruikt."

Justitie noemt zijn gedrag eind vorig jaar 'volstrekt onaanvaardbaar'. Zijn advocaat, Arthur van der Biezen, vindt dat overdreven. "Hij heeft zich twee jaar keurig gedragen na zijn vrijlating. Goed, het ging even mis, maar meneer laat zich corrigeren en nu is alles in orde."

De reclassering heeft veel moeite moeten doen hem in een opvang te krijgen. Niet alleen wilde zijn oude project hem niet meer terug, ook de stichting Exodus weigerde. Bij Kwintes in Almere is een wachtlijst maar de verwachting is dat een bewoner daar binnen vier weken vertrekt.