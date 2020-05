Ingrid zo blij met verrassing dat ze de afstandsregel even vergeet

Ingrid Vriendwijk kookt elke week voor tientallen minderbedeelde Rotterdammers bij Stichting Perla's Vriend in Hillegersberg-Schiebroek. Door de coronacrisis heeft zij het zo druk gekregen, dat ze de toegenomen vraag eigenlijk niet meer aankan. Tenzij er een hele grote vriezer komt...

Want dan heeft ze veel meer ruimte om al dat extra eten dat nu nodig is op te slaan. Geen tijd te verliezen dus, presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt rijdt meteen in zijn kleine rode autootje naar Rotterdam-Noord!

'Oh wat lief, oh wat mooi!'

Daar treft hij de hardwerkende Ingrid aan, met schort en al. Sander neemt haar mee naar buiten, waar precies op dat moment een bus met daarin een grote vriezer komt aangereden.

Ingrid slaat de handen voor haar mond van blijdschap, en spreekt meerdere keren haar dank uit richting Sander. Ze is zelfs zo blij, dat ze de coronamaatregelen even vergeet en Sander een knuffel geeft. "We hebben geen corona hoor."

De vriezer, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, wordt naar binnen gedragen. Eenmaal op zijn plek kijkt Ingrid er nog eens bewonderend naar. "Oh wat lief, wat mooi, dankjewel!"