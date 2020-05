Vluchtende Rotterdammer laat duizenden euro's achter in weiland

Een 22-jarige Rotterdammer is woensdagavond opgepakt na een achtervolging op de A1 in Gelderland. Na zijn arrestatie bleek dat uit de vluchtende auto ook een partij van 13.500 euro was gegooid.

De politie zag de twee mannen woensdagavond met een snelheid van boven de 200 kilometer per uur over de A1 rijden. Ze gingen er direct achteraan, maar omdat de snelheid te hoog was, stopten de agenten de achtervolging.

Ter hoogte van het plaatsje Terschuur, bij Barneveld, was de bestuurder van de wagen de macht over het stuur verloren. De auto crashte tegen de vangrail van de snelweg. De Rotterdammer en een 27-jarige man uit Den Haag vluchtten daarna het weiland in.

Daar werden ze tegengehouden door twee andere automobilisten die uitgestapt waren en in de achtervolging gingen. Zij hielden de mannen vast, totdat de agenten ter plaatse waren.

Ook werd er een speurhond bijgehaald, omdat een automobilist had gezien dat de mannen onderweg iets uit de auto hadden gegooid. Het ging om ruin 13 duizend euro contant geld.

De politie onderzoekt nog waar het geld vandaan komt. Ook de auto is in beslag genomen.