Voortvluchtige Rozenburger kan alsnog 885 dagen celstraf uitzitten

Een 57-jarige man uit Rozenburg is aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van bijna tweeëneenhalf jaar open had staan. Hij liep tegen de lamp bij een kentekencontrole bij Spijkenisse.

De man reed woensdagmiddag over de Calandbrug en passeerde een zogeheten ANPR-controle, waarbij alle kentekens automatisch gescand worden. Volgens de database die daaraan gekoppeld zit moest de eigenaar van de auto nog een celstraf uitzitten van 885 dagen. Korte tijd later werd de man thuis aangehouden.

Waarvoor de man de straf moest uitzitten, kan de politie niet zeggen. De man is veroordeeld in Duitsland. Nadat hij elf maanden had uitgezeten werd hij uitgeleverd aan Nederland, maar door nog onbekende oorzaak kwam hij hier niet in de cel terecht. Nu is hij alsnog opgepakt.