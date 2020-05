Verdachte dubbele bioscoopmoord mogelijk deze maand naar Pieter Baan Centrum

Om het virus buiten de deur te houden, neemt het PBC nog maar de helft van het normale aantal personen op. S. is hierdoor tot nu toe buiten de boot gevallen.

Woensdagmiddag was er een korte pro forma-zitting in deze zaak. De inhoudelijke behandeling staat voor september gepland. Maar de advocaat van S. betwijfelt of dat haalbaar is nu zijn cliënt nog moet worden onderzocht in het PBC.

Schoonmaakkast

De verdachte drong op 26 oktober 2019 de Groningse Pathé-bioscoop binnen, op zoek naar een slaapplaats. Hij had zich verstopt in de schoonmaakkast. Toen het vrouwelijke slachtoffer de deur van de kast rond 08:15 uur opende, ging de verdachte haar te lijf met een mes.

Haar man kwam op het geschreeuw af, waarna Ergün S. ook hem aanviel. Het echtpaar overleefde de aanvallen niet. Ergün S. kon de volgende dag worden aangehouden bij een pompstation in Hoendiep. Hij werd daarbij in zijn been geschoten.

De verdachte stond op camerabeelden van de bioscoop en had zijn identiteitspapieren daar laten slingeren.

De man uit Rotterdam-West heeft een psychiatrisch verleden. Omdat hij weigerde zich te laten behandelen, ging zijn ex bij hem weg. Samen met hun dochtertje verbleef zij ergens in de provincie Groningen. De vrouw werd door S. bedreigd en belaagd.

Op de dag dat Gina (55) en Marinus (56) Visser om het leven kwam, had de verdachte volgens eigen zeggen een psychose. De GGD Delfland zou eerder op het punt hebben gestaan om S. gedwongen te laten opnemen.