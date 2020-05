Verdachte van ontucht met 12-jarige mag terug naar VS

De man die wordt verdacht van ontucht met een 12-jarig meisje in het Rotterdamse Hilton-hotel, mag terug naar de Verenigde Staten. De Amerikaan is terminaal ziek en de rechter geeft hem de mogelijkheid bij zijn familie te sterven.

De rechtszaak tegen de 50-jarige James B. gaat door en staat voor 18 juni gepland. James B. zal dan per Skype worden gehoord.



De rechter volgde daarmee het pleidooi van advocaat Tjalling van der Goot. "Hij heeft leukemie in zijn hele lichaam en nog enkele weken, hooguit maanden te leven. Door de coronacrisis kan zijn familie niet naar Nederland komen om afscheid te nemen."

Justitie verzette zich tegen het verzoek. "Het gaat om ernstige feiten en het is van belang dat de verdachte zelf bij de zitting aanwezig is."

Opmerkelijk genoeg heeft de familie van het 12-jarig meisje geen bezwaar tegen een vertrek van de man naar de VS. Advocate Nelleke Stolk: "Ze hopen sowieso op een straf. Maar ze zeggen ook, dit gun je je ergste vijand niet. Hij moet kunnen sterven bij zijn dierbaren."

Er gaan nog vliegtuigen naar de VS, maar alleen voor Amerikaanse staatsburgers. Voorwaarde is ook dat de reiziger bij aankomst eerst twee weken in quarantaine gaat.

James B. zou het meisje in juni van het vorig jaar naar het hotel hebben gelokt en hebben misbruikt. Er is onder meer DNA-bewijs. De Amerikaan zelf ontkent.



Hij zou de afgelopen tijd worden onderzocht door een psycholoog, maar dat heeft de verdachte geweigerd. "I didn't trust that guy", liet hij via de telefoon aan de rechter weten: hij vertrouwde hem niet.

De rechtszaak van 18 juni begint om half tien Nederlandse tijd. Dan is het begin van de nacht in de Verenigde Staten. Als James B. niet in staat is om een verklaring af te leggen dan kan hij zijn advocaat machtigen namens hem te spreken.