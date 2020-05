Politie wil identiteit van man achterhalen

De politie wil graag weten wie de man is, waarvan de resten tien mijl uit de kust zijn opgevist door kotter Goeree-37 van de Stellendamse vissersvloot. Uit onderzoek blijkt dat de lichaamsdelen minder dan een jaar in het water hebben gelegen.

Momenteel wordt onderzocht of het dna voorkomt in de dna-bank van vermiste personen. De politie hoopt dat er een match is. Of dat kijkers zijn kleding herkennen, zodat er een einde komt aan de onzekerheid bij de nabestaanden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.