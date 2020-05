Brutale aanranding op roltrap metrostation Blijdorp

Een man die op 28 januari rond 15.30 uur achter haar staat betast haar en maakt misplaatste opmerkingen. De vrouw schrikt enorm en maakt duidelijk hier niet van gediend te zijn.

Ze loopt direct naar een RET-medewerker. De aanrander loopt door en verdwijnt. Maar hij is gefilmd. Het is een blanke man met gemillimeterd zwart haar. Hij draagt een donkere jas met capuchon. In zijn hand heeft hij een sigaret.

In deze uitzending wordt het gezicht van de verdachte nog geblurd, maar als hij zich niet meldt, dan wordt hij binnenkort in Bureau Rijnmond volledig herkenbaar getoond.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.