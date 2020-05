Rotterdamse barbiers blij dat ze weer open mogen: 'Alsof Feyenoord de Europacup heeft gewonnen'

"Het was hier één groot feest gisteren. Alsof Feyenoord de Europacup had gewonnen", vertelt Ed. "We kunnen weer rocken en gewoon gaan knallen: mooie kapsels knippen en Rotterdam blij maken. Je hebt als barbier een paar maanden in zak en as gezeten, met veel onzekerheid. En het is nu nog steeds niet zeker, maar je hebt een lichtpuntje."

Nu al ramvol

Sinds het nieuws over de versoepeling op woensdagavond naar buiten kwam, staan de telefoons roodgloeiend. "Gewoon bizar. We zitten volgende week al ramvol, hoor."

Dat de kappers en barbiers weer open gaan betekent trouwens niet dat alles weer terug gaat naar hoe het was voor de coronacrisis. "Er moet sowieso anderhalve meter tussen de plekken. Wij werkten al op afspraak, dus ons geluk is dat we de bedrijfsvoering niet hoeven aan te passen. En teveel mensen in de zaak kan niet. Dus dan zullen mensen of buiten moeten wachten of later moeten terugkomen."

'Niet goed bij je hoofd'

Stil zitten is Ed niet op het lijf geschreven, en vooral niet in een stressvolle tijd. "Ik word van ellende altijd creatief. Dan ga ik gekke projectjes verzinnen." Hij is de afgelopen weken dan ook druk bezig geweest met het onder handen nemen van zijn zaak.

"We hebben beneden een extra werkplek gecreëerd. We hebben er een 'barbarella' bij. Dat is heel gaaf." Maar er moet nog heel wat gebeuren voordat hij op maandag open kan. "Ik heb nu nog vier dagen om m'n zaak schoon te maken."