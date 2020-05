Museum Rotterdam gaat voor heropening op 1 juni met nieuwe expositie

De musea moeten aan voorwaarden voldoen om de deuren te mogen openen. Paul van de Laar: “De Nederlandse Museum Vereniging heeft dinsdagavond het protocol bekend gemaakt. We stemmen dat ook af met de andere instellingen in de stad. Want je wil niet dat in museum A andere regels gelden dan in museum B.”

Aanpassen

Er mogen niet meer dan dertig mensen tegelijk in het museum zijn en uiteraard moeten zij de anderhalve meter-regel respecteren. Bezoekers moeten zich daarom van te voren aanmelden.

“Je merkt nu ook al dat mensen heel creatief zijn geworden en het accepteren. Iedereen wil heel graag weer open, wij ook en je zult je moeten aanpassen”, zegt Van de Laar.

De directeur van het Rotterdamse museum neemt geen risico’s. “Als je je niet houdt aan de richtlijnen, kan de Veiligheidsregio zeggen ‘die musea gaan weer dicht’, dat wil je niet riskeren.”

In Museum Rotterdam wordt hard gewerkt om de tentoonstelling ‘Leeuwen op de Coolsingel’ op te bouwen. Die expositie is gericht op de herdenking van de meidagen en zou op 3 april open zijn gegaan. De voorbereidingen zijn vanwege de coronacrisis afgebroken.

Het publiek kan de tentoonstelling nu dus vanaf begin juni gaan bekijken. “Helaas zijn dan de meidagen voorbij”, zegt Van de Laar. “We laten hem in ieder geval staan tot volgend jaar mei vanwege de meiherdenking.”

Plus 1

En hieruit haalt het museum iets positiefs. Van de Laar: “Dan is het 75 jaar plus 1 en 80 jaar plus 1. Dan kunnen we die plus 1 mooi gebruiken. Plus 1 betekent ‘voor de volgende generatie’, we herdenken maar met het oog op de toekomst.”

De tentoonstelling ‘Leeuwen op de Coolsingel’ laat de oorsprong zien van de sterke, soms zelfs mythische verhalen die over de Tweede Wereldoorlog leven in Rotterdam.