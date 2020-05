Sliedrechtse kinderen winnen prijs met interviews over Tweede Wereldoorlog

Twee kinderen uit Sliedrecht zijn in de prijzen gevallen bij een wedstrijd van de provincie Zuid-Holland. Die had gevraagd om ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt digitaal te interviewen en deze verhalen op een inventieve manier vast te leggen in een filmpje. Uit de twintig inzendingen zijn vier winnaars uitgekozen.

Het was de bedoeling om drie winnaars uit te kiezen, maar het was zo’n nek-aan-nek race dat er besloten is om vier winnaars aan te wijzen.

En de winnaars zijn...

Sam uit Sliedrecht vertelt een verhaal over haar opa die de oorlog meemaakte in Andijk en Amsterdam.

Dylan uit Sliedrecht vertelt over zijn overgrootopa die Biesboschcrosser was.

Stefan uit Ammerstol heeft een verhaal gemaakt over wat zijn oma meemaakte in Lopik.

In de video van Riekla uit Den Haag vertelt ze over haar oma die de oorlog meemaakte in Den Haag.

Alle inzendingen zijn op YouTube te bekijken.

75 jaar vrijheid

In de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden, wilde de provincie een positieve bijdrage leveren met ‘Verhalen om nooit te vergeten’. "In het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, worden we ons door de crisis rondom het coronavirus bewust van hoe het is als je vrijheid ingeperkt wordt. Dit laat zien hoe belangrijk het is om onze vrijheid te blijven herdenken, vieren en koesteren. Want we leven vrij en houden de vrijheid levend."

Collectief geheugen van bijzondere oorlogsverhalen

De provincie start zo een traditie met het maken van een verzameling van bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van kinderen. Het YouTube-kanaal ‘Verhalen om nooit te vergeten’ wordt doorgegeven aan de volgende gastprovincie van de 5 mei-viering, zodat er samen gebouwd wordt aan een collectief geheugen. Verhalen die nooit vergeten mogen worden.