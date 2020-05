Glazen post op dak Energiehuis na 732 waarnemingen weg

Het gevaarte is nu verdwenen. Het was de waarnemerspost van het kunstproject De Waarnemer van Dordrecht. "Ik kijk met weemoed naar de lege plek", zegt Mike Vermeer van schouwburg Kunstmin, dat het project naar de stad haalde.

Exact 732 Dordtenaren die meededen, schreven in logboeken hun observaties en ervaringen op. "Daar zitten heel bijzondere verhalen bij. Die bundelen we in een boek, dat dit najaar uitkomt", aldus Vermeer. Het smaakt naar meer: "want dit project was echt uniek."



De waarnemerspost werd gebouwd door Constructiewerkplaats De Jong, aannemersbedrijf Pullen en leerlingen van het Da Vinci College. En deze week hebben zij de boel dus afgebroken. "Het materiaal is herbruikbaar", zegt Danny Peters van De Jong. "Misschien wel voor een ander bijzonder project."

Dat zou Hanneke van Dordrecht kunnen zijn; een reusachtig stalen beeld dat kunstenaar Gerhard Lentink op de kop van de Stadswerven wil bouwen en waar Peters een rol in kan spelen. "Het is wel te hopen dat er voor dit soort projecten ook weer geld beschikbaar komt in de toekomst."