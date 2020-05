Onderwijsminister heeft bewondering voor studenten: toch iedere dag je bed uit en je computer aanzetten...

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Ze sprak er met studenten, docenten en bestuurders over onderwijs in coronatijd.

Op de Hogeschool maakten studenten de minister deelgenoot van hun zorgen, registreerde Profielen, het nieuwsblad van de hogeschool. "Ik hoor dat mensen hun kamer niet meer kunnen betalen, omdat hun bijbaantjes in de horeca zijn gestopt."

Een van de studenten drong bij Van Engelshoven dan ook aan op een tegemoetkoming voor de gederfde inkomsten van de studerende flexwerkers. "Ik hoop op een andere regeling dan dat je alleen meer kunt lenen..."

Iedereen ziet jouw boekenkast

De minister zei "enorme bewondering" te hebben voor de manier waarop de studenten zich door de coronacrisis slaan. "Je moet iedere dag toch maar je bed uitkomen en je computer aanzetten, terwijl de verleiding groot kan zijn om je dekbed over je hoofd te trekken en te wachten tot het over is."

Sommige studenten blijken bezorgd over hun privacy, nu ze online onderwijs krijgen. Ook de minister vindt dat wel een ding, zei ze. "Bij videobellen zie je ineens de huiskamers van collega's. Wil je dat? Ik had zelf een radio-interview met beeld. Iedereen ziet jouw boekenkast."

Meer werkdruk en stress

Op de Erasmus Universiteit liet de minister weten veel respect te hebben voor de manier waarop onderwijsinstellingen snel zijn overgeschakeld naar een andere manier van lesgeven. Ze prees daarbij de creativiteit van de docenten.

Volgens bestuursvoorzitter Hans Smits leidt dat echter wel tot meer werkdruk en stress. Hij wilde boter bij de vis en drong aan op extra geld om de werkdruk te verlagen.

