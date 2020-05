Metershoge vos verrijst in Bospolder-Tussendijken

Kunstenaar Florentijn Hofman kijkt donderdag tevreden naar de opbouwwerkzaamheden. "Je moet toch een beetje genieten hè, ook na het lange werken eraan." Hij werkte lang aan de metalen constructie, die vervolgens in beton is gespoten. "Nu is het moment dat het geplaatst wordt. Daar moet ik bij zijn, dat moet ik zien."

Het gaat om een grote vos, met zijn staart een beetje omhoog en een plastic zak in zijn bek. De opdrachtgevers, de gemeente Rotterdam en de ondernemers in de wijk, wilden een werk dat een soort poort voor Bospolder-Tussendijken zou zijn. "De vraag is, wat doet een vos met een plastic zak? Heeft hij dat buitgemaakt, brengt hij het vuilnis weg, heeft hij iets gekocht?" Die invulling is voor de kijkers zelf.

Fantaseren

Het is de bedoeling dat de vos permanent aan de Schiedamseweg blijft staan. Met vier heipalen van 25 meter lengte is het gevaarte vastgemaakt aan de grond. "Als je erover gaat fantaseren, lijkt het alsof hij elk moment de wijk in kan lopen. Dat was ook de gedachte."

Hofman is wereldwijd bekend om zijn enorme badeend. Dat kunstwerk was onder meer in China en Taiwan te zien en gaat volgend jaar nog door naar Chili. Net als dat werk, is de Bospoldervos een enorme eyecatcher.



"Ik hoor alleen maar leuke geluiden. Je ziet af en toe fietsers die bijna hun hoofd eraf draaien om te kijken, maar het gaat voorlopig nog allemaal goed."

Zwarte laarsjes

De vos ziet er door de witte kleur nu nog uit als een exemplaar uit de toendra. Maar daar komt gauw verandering in. "Het wordt een oranje met witte vos, met zwarte laarsjes. We hebben nu alleen de grondkleur erop gezet, want met het transport krijg je altijd vlekken. Dan is het beter om het op locatie nog even goed te doen."