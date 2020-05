Dordtse Noor (13) na tien weken eindelijk thuis

Dordtse Noor (13) zat tien weken vast in Marokko

Een vakantie van twee weken werd verlengd met een lockdown van bijna acht weken. De 13-jarige Noor Guardi, haar broertje Reda en haar zwangere moeder zijn na een lange periode in Marokko nu eindelijk weer thuis in Dordrecht. "Ik wilde schreeuwen van blijheid."

De familie Guardi ging eind februari op bezoek bij hun zieke opa in Marokko. Toen ze op 14 maart terug wilde vliegen naar Nederland, konden ze opeens hun bagage niet inleveren en kregen ze te horen dat ze niet meekonden in het vliegtuig.

"Dat was heel erg stressen. Ik zei alleen maar: 'Dit kan toch niet'", vertelt ze een dag na thuiskomst.

Door de strenge coronamaatregelen in Marokko mochten mensen niet zomaar het land in of uit. De Nederlandse overheid probeerde de afgelopen maanden gestrande reizigers terug te halen, maar de eerste repatriëringsvlucht vertrok vorige week pas. Zonder Noor en haar familie.



"Ik ging elke dag slapen met het gevoel dat ik niet wist wanneer ik terug zou mogen", legt ze uit. Intussen miste ze school, haar kat en haar vriendinnen erg. En uiteraard haar vader, die al die tijd alleen in Nederland zat.

"Dat was moeilijk", zegt vader Hicham. "Mijn vrouw is ook zwanger, vijf maanden. Op een gegeven moment mag zij ook niet meer vliegen."

Het verlossende woord kwam vorige week. Toen kregen Noor, haar broertje en haar moeder te horen dat ze op 6 mei terug zouden vliegen naar huis. "Ik voelde me gelijk goed", zegt Noor. "Ik kijk heel erg uit naar school, toch wel. Ik wil echt weer naar school. En ik ga zo meteen meteen naar mijn vriendin, want ik heb haar lang niet gezien."

