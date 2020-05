Het weer van vandaag: veel zon

Vandaag is het mooi weer met flink wat zon en velden met hoge bewolking. Waaien doet het amper en de temperatuur loopt op naar 20 graden langs de kust en 23 graden in Gorinchem. Langs de kust staat vanmiddag een matige noordenwind en wordt het ook wat frisser. Vanavond gaat de zon onder om 21:18 uur, de nacht verloopt tamelijk helder. Het koelt af naar 9 graden en de noordoostenwind waait zwak tot matig.

Morgen schijnt de zon volop in de regio en blijft het droog. Het wordt warm met in de middag een temperatuur van 22 graden langs de kust tot 25 graden in het uiterste oosten van de regio. Er staat een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4.

Bewolkt

Zondag is er duidelijk meer bewolking en bestaat er een kans op een lichte bui. In de middag wordt het 14 graden aan zee en 20 in Gorinchem. Maandag laat de zon zich geregeld zien en is het met 11 graden fris voor de tijd van het jaar. Normaal wordt het 's middags in Rotterdam 17,8 graden. Op beide dagen staat er ook een stevige noordenwind. Dinsdag zien we meer bewolking en op woensdag zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 15 graden op woensdag.