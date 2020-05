Aanhoudingen na poging tot dronesmokkel P.I. Krimpen

In de omgeving van de Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Krimpen aan den IJssel zijn donderdagavond drie mannen aangehouden. Ze probeerden vanuit Capelle aan den IJssel met een drone een pakket de gevangenis in te smokkelen.

Een van de mannen werd op heterdaad betrapt, met een grote drone met besturing daarvan in zijn hand. Hij werd gelijk aangehouden voor het vliegen in een zogenaamde 'no-flyzone' en poging tot smokkel.

Fiets geleend

Een tweede verdachte ging ervandoor, maar kon aangehouden worden nadat een agent de fiets van een voorbijganger had geleend. Het pakket dat de mannen de P.I. in probeerden te vliegen, werd later gevonden met hulp van een politiehond. Wat er precies in zat, is niet bekend.

In de omgeving van Capelle trof de politie na onderzoek nog een derde man aan, hij is ook aangehouden.