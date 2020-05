Aantal sterfgevallen in de regio nadert de zeshonderd; volg alle updates van vrijdag 8 mei

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vrijdag 8 mei.

• Er zijn inmiddels zeker 5359 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat vrijdag op 11.227.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid spreken over zeker 595 sterfgevallen in de regio. Er zijn 1122 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal vastgestelde besmettingen staat op 5114. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .

• Diergaarde Blijdorp opent op 20 mei weer de deuren . Als proef mogen 150 medewerkers en gezinsleden zaterdag al naar binnen, om de aangebrachte voorzieningen en route-aanwijzingen te testen.