Nu ook eerste afgelasting in oktober: Fokveedag Hoornaar geschrapt

Tot 1 september mogen vanwege het coronavirus sowieso geen grote evenementen worden gehouden. Het bestuur wacht niet af tot het kabinet met een nieuwe datum komt. "We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid", zegt voorzitter Johan de Groot van het Fokveedag Boerenlandfeest.

Tijdens de markt staat het 'boerenleven' centraal. Er zijn dieren te zien, machines en demonstraties. Centraal staat de rundveekeuring. Vaak worden er meer dan tweehonderd runderen gekeurd uit de wijde omgeving.

Eerder afgelast

De volgende editie is nu in 2021. Dat wordt de 108e editie. De fokveedag ging vier keer eerder niet door: in 1918, 1919 en 1945 vanwege de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. In 1984 werd de dag geschrapt vanwege een heersende veeziekte (mond- en klauwzeer).

Voor de komende zomer zijn alle evenementen in de regio afgelast. Minister De Jonge liet deze week weten dat evenementen ook na 1 september niet door kunnen gaan, zolang er geen vaccin is.

Eerder werden ook al de Wereldhavendagen geschrapt. Die stonden gepland in het eerste weekend van september.



Lees meer