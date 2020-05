Mannen met vuurwapen overvallen Kwikfit Rotterdam

Even voor 08:00 uur 's ochtends kwamen de mannen de garage binnen. Er waren op dat moment geen klanten in de zaak, de aanwezige medewerker werd bedreigd met een vuurwapen.

De daders zijn er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor gegaan in een auto, die een kilometer verderop is teruggevonden op de Nieuwenoord. De auto is in beslag genomen, de overvallers zijn vooralsnog spoorloos.

De medewerker is niet gewond geraakt.