Blijdorp opent op 20 mei de deuren voor bezoekers

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam opent op 20 mei weer de deuren. Dat is ruim een week eerder dan gedacht. Als proef mogen maximaal 150 medewerkers en gezinsleden zaterdag al naar binnen, om de aangebrachte voorzieningen en route-aanwijzingen te testen.

Op 20 mei opent de dierentuin voor 500 abonnementhouders, daarna voor dagbezoekers. Wanneer dat precies is, is niet duidelijk. Volgens Blijdorp kan het een aantal weken duren, en zelfs dan gaat het om de helft van de normale capaciteit; zo'n 5 duizend mensen per dag. Het aantal abonnementshouders dat naar binnen mag, zal later oplopen tot duizend.

Naast route-aanwijzingen zijn er ook andere coronamaatregelen genomen. Zo kunnen tickets voor Blijdorp alleen nog maar online worden gekocht en moet het aankomsttijdstip worden gereserveerd om drukte bij de entree te voorkomen.



"We zijn heel blij dat we weer kunnen opstarten", vertelt directeur Erik Zevenbergen. Volgens hem is Blijdorp goed te combineren met de anderhalvemetersamenleving. "We hebben maar liefst 28 hectare prachtige natuur en veel buitenruimtes. Daardoor kunnen we de mensen makkelijk spreiden."

Na de proef met medewerkers, wordt er ook nog getest met vrijwilligers, Vrienden van Blijdorp, belangrijke relaties en partners.