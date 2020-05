Zo maak je je eigen mondkapje

Dat begint bij de keuze voor de juiste stof, legt verpleegkundige Ellen Lelieveld uit. "Chiffon of katoen is het beste. Daarvan is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat het het beste een virus of bacterie kan tegenhouden." Ook is een dubbele stof van belang: "Daar kan je dan eventueel nog een filter indoen, zoals een stukje keukenpapier, tissue of koffiefilter. Het moet wel plezierig zijn en je moet nog makkelijk kunnen ademen."

Het patroon voor de kapjes haalde ze van internet. Deze legt ze op de stof, knipt ze uit en naait ze aan elkaar. "Aan de zijkant moet je dan tunnels maken, zodat het elastiek voor achter je oren er doorheen past."

Om het kapje goed te laten aansluiten rondom de neus, voegt ze aan de bovenkant van het katoen een klein tunneltje met binddraad toe. "Het is belangrijk dat je zo min mogelijk lekkage hebt, want als iemand hoest kan dat ver komen."

Tekst gaat verder onder de video



Lelieveld is lang niet de enige die het heft in eigen handen heeft genomen en haar eigen mondkapjes is gaan maken. Eerder sprak Rijnmond met Rotterdamse kleermaker Hamid Alizada, die aan de lopende band mondkapjes maakt zodat iedereen er een kan dragen.



In Hoek van Holland print de 13-jarige Tom van der Houwen plastic hulpstukken, zodat de mondkapjes strakker zitten en beter beschermen.

Lees meer